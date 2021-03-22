Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Dizi bu hafta neden yayınlanmadı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?
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Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Dizi bu hafta neden yayınlanmadı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?

22.03.2021 20:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 20:55
Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta yok mu? Dizi bu hafta neden yayınlanmadı? Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman, saat kaçta?

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta yayın akışında yer almadı ve seyirciler tarafından merak edildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta başlayacak? Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta neden yok? Uyanış Büyük Selçuklu final mi yapıyor, dizi bitti mi? Detaylar haberimizde.

TRT 1 yayın akışında bugün 22 Mart Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yerine yerli bir film yer aldı. Bunun ardından Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, final mi yaptı merak edildi. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu bu hafta olmayacak mı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BU HAFTA YOK MU?

Uyanış Büyük Selçuklu normalde her hafta Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında yayınlanıyordu. Fakat 22 Mart Pazartesi bugün TRT 1 yayın akışında Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yer almadı. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yerine bugün "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi yayınlanacak.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

TRT tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir.

Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

Buna göre koronavirüs vakalarından dolayı dizi çekimlerine bir müddet ara verilmiştir açıklaması yapıldı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

- Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
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