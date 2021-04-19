Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü yok mu, niye yok? 19 Nisan Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm neden yayınlanmadı?
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Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü yok mu, niye yok? 19 Nisan Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü yok mu, niye yok? 19 Nisan Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm neden yayınlanmadı?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Pazartesi günleri yeni bölümü ile ekranlara gelen Uyanış Büyük Selçuklu'nun bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Bunun ardından izleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölümü niye yok, neden yayınlanmadı merak etti. Ekranların sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bugün yeni bölümü olmayacak mı? Yeni bölümü ne zaman yayınlanır? Saat kaçta?

TRT 1'in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu bugün ekranlara gelecek. Fakat yapılan açıklamaya göre dizinin yeni bölümü bugün değil haftaya yayınlanacak. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta yeni bölüm ekranlara gelmeyecek açıklaması yapıldı. Peki, Uyanış Büyük Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü yok mu, niye yok, neden yok? 19 Nisan Pazartesi Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19 NİSAN YENİ BÖLÜM OLMAYACAK MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan yeni bölümü pandemi koşulları nedeniyle 1 hafta sonra yayınlanacak. Yani bugün dizinin yeni bölümü ekranlara gelmeyecek.

Twitter'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Her canın kıymetini bildiğimiz için ve pandemiyle daha başarılı mücadele edebilmek için bir kez daha durmak zorunda kaldık.

Kıymetli ekibimizin sağlığını dikkatle muhafaza edebilmek için değerli izleyicilerimizden bir hafta müsaade istiyoruz.

19 Nisan Pazartesi günü yayınlanacak 29. bölümümüzü pandemi koşulları nedeniyle bir hafta sonra yayınlamaya mecbur kaldık.

Pandeminin artış gösterdiği bu günlerde bir kez daha herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmeye davet ediyoruz.

İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz.

Kamuoyuna saygılamızla duyurulur."

Uyanış Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü yok mu, niye yok? 19 Nisan Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölüm neden yayınlanmadı?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayında TRT1'de 18:30-20:30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olmaktadır. Bundan dolayı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yarım saat geç başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü 19 Nisan Pazartesi bugün 20:30 'da ekranlara geliyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI (19 NİSAN PAZARTESİ)

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Uyanış Büyük Selçuklu

23:45 - Maveraya Yolculuk

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü neden yok, bitti mi, final mi oldu? Uyanış: Büyük Selçuklu 29. yeni bölümü neden yok?
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Uyanış Büyük Selçuklu geç mi başlayacak, neden başlamadı?
Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu neden yayınlanmıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu final mi? TRT1 yayın akışı!
Uyanış: Büyük Selçuklu neden yok? TRT1 Uyanış: Büyük Selçuklu neden yayınlanmıyor? Uyanış: Büyük Selçuklu final mi? TRT1 yayın akışı!
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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