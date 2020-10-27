Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir?

Uyanış Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve konusu ile izleyici karşısına çıkmaktadır. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir?

Her Pazartesi saat 20:00'da yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu kısa zamanda izleyiciyi etkilemeyi başardı. Oyunculardan Başulu Hatun karakterine hayat veren Pınar Töre kimdir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BAŞULUHATUN KİMDİR?

TRT 1'de ekrana gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu hatun karakterine hayat veren Pınar Töre dizide rol gereği Sultan Melikşah'ın ilk eşi ve Sencer'in annesini oynuyor. 1979 İstanbul doğumlu olan oyuncu Pınar Töre şimdiye kadar farklı dizi ve film projelerinde yer almıştır.

Nizamülmülk tarafından Sultan Melikşah'ın tahta çıkması için yapılan oyunlar sonrası çok sevdiği Başulu hatunu ve oğlu Sencer'ibırakmak zorunda kaldı. Sultan Melikşah'ın eşi Başulu hatunun doğum sırasında öldüğü sanılsa bile gerçeği bir tek Nizâmülmülk bilmektedir.

Dedekurt obasına yerleşen Başulu hatun evladı Sencer'i burada büyütür. Sultan Melikşah'ın oğlu Sencer bu obada Dede Korkut hikayeleri ile vatan sevgisiyle yetişirken Başulu hatun ise devletin bekası için asla Melikşah'ın karşısına çıkmadı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk… Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder. Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır. Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…