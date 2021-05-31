Uyanış Büyük Selçuklu 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT Uyanış Büyük Selçuklu 33. bölüm izle, son (33) bölüm full izle!

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM ÖZETİ

Zübeyde'nin takipleri netice vermiş ve Nizamülmülk, Sabbah ile görüşmekten gelen Tacülmülk'ü kıstırmıştı. Tacülmülk'ün ihaneti açığa çıkacak mıdır? Yoksa Tacülmülk, Nizamülmülk'ün elinden kurtulmayı başaracak mıdır?

Mitras'ın pususunu önceden öngörüp tedbir alan Melikşah, kendisine tuzak kuran Mitras'ı alt edip onu yakalamayı başaracak mıdır? Ayrıca Mitras'ın esir ettiği Ali'yi kurtarabilecek midir?

Öte yandan Hasan Sabbah'ın kendisine haber göndermesiyle, Başulu'nun vaziyetini öğrenen Başulu'nun kardeşi Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası'na yakın bir yerde otağını kuracaktır. Başulu'nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah'ı suçlayan Baturalp'ın gelişi nelere sebebiyet verecektir?

Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer'in veliahtlık hususunda Başulu'nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah'ın veliaht olarak Berkyaruk'u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir?

Baturalp, Sencer'i veya Tapar'ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 34. BÖLÜM FRAGMANI