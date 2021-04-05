Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!
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Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT1 ekranlarında yeni bölümü ile ekrana gelen ve izleyicilere heyecanlı anlar yaşatan Uyanış: Büyük Selçuklu'ın 28. bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Diziseverleri ekrana bağlayan yeni bölüm sonrası Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, merak edildi.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz..

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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