Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 24. bölüm izle

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UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 24. bölüm FULL İZLE!

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında 24. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 24. bölümün ardından şimdi de Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölüm için araştırmalarına başladılar. Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM ÖZETİ

Tapar ile buluşmaya giden Başulu'yu takip eden Turna; ikisinin gizlice buluştuklarını görmüştü. Tam da bu sırada Turna'nın boğazına bir hançer dayanmıştı? Turna'nın boğazına kim hançer dayamıştır? Turna ölecek midir?

Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Öte yandan Türkmen Beyleri katliamını tertip eden Tekiş, ikinci hamle olarak bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah'a karşı bayrak açmaya çağırmaktaydı. Melikşah bu toplantıyı basmıştı. Eli kılıcına giden Melikşah, Tekiş'i cezalandıracak mıdır? Yoksa Tekiş'in gizlediği okçular Melikşah'ı vuracak mıdır?

Diğer taraftan Sencer, tuzağa çektiği Tomas'ın da kendine tuzak kurduğunu anlamıştı. Tekiş'in ihanetini itiraf etmeyi teklif eden Tomas; bunun karşılığında Livya'yı Sencer'den istemişti. Sencer, kendisine sığınan bir kadını düşmanlarına teslim edecek midir? Türkmen Beylerinin katili olan Tekiş'in suçunu ispatlayabilmek için Tomas'ı alıkoymayı başarabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar'a hâkim olmak isteyen Sabbah'ın emriyle bir oyun tertipleyip Nizamülmülk'ün huzuruna çıkacak ve Şelemzar emirliği isteyecektir. Nizamülmülk'ün Faysal'a cevabı ne olacaktır?

Sabbah ile ittifak kurup Selçuklu'yu zayıflatmak ve hatta yok etmek için Selçuklu topraklarına gelen Bedrülcemali'nin ilk icraatı ne olacaktır? Melikşah'ın İslam Dünyası'ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eyleme girişecektir?

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 25. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU 24. BÖLÜM İZLE

Uyanış: Büyük Selçuklu 24. bölüm izlemek için tıklayınız!