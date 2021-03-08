Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

08.03.2021 19:04 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:07
Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! 8 Mart Uyanış Büyük Selçuklu izle! İşte detaylar haberimizde…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümün ardından izleyicilerimiz tarafından araştırılmaya başlandı. 24. bölümün ardından 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden takip edebilirsiniz.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar'ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu'nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri Başulu'nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Tapar'ın Başulu'nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir?

Melikşah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus'tan intikamını alabilecek midir?

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş'i birbirine düşürüp Selçuklu'yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 25.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Hakan Yılmaz Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 25. Bölüm yayınlandı mı? Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 19:08:06. #1.14#
title