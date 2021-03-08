Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! 8 Mart Uyanış Büyük Selçuklu izle!

Uyanış: Büyük Selçuklu bu akşam yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm fragmanı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu 24. Bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! 8 Mart Uyanış Büyük Selçuklu 24. Yeni bölüm canlı izle! Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izleme linki! İşte detaylar haberimizde…

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tekiş'in saraya gelmesiyle başlayan gizli veliaht meselesi; sarayda en çok yıllardır gönlü ana hasretiyle yanan Tapar'ın ilgisini çekmişti. Tapar bunun üzerine Başulu'nun mezarını açtırmak için bir askerini görevlendirmişti. Tapar'ın askeri Başulu'nun mezarını açamadan engellenmişti. Bu hadise Nizamülmülk tarafından Melikşah'a söylenmiş, Melikşah ile Tapar bu konu üzerinden tartışmışlar ve Melikşah, Tapar'a tokat atarak ordu pazarı imalathanesinden ayrılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken Tapar'ın Başulu'nun mezarını açtırmaya kalkması ve bu yüzden Melikşah ile tartışmasını haber alacak olan Terken; baba ile oğulun arasını açmaya bile muktedir olan bu tehlikeli sırrı öğrenmek için harekete geçecek midir?

Melikşah'ın ordu pazarından ayrıldığı haberini alan Markus oraya bir baskın düzenlemişti. Markus'un baskını neticesinde ağır yaralanan Tapar ölecek midir? Oğluyla son konuşması çok sert geçen ve ona tokat atan Melikşah'ın içi vicdan azabıyla dolacaktır. Kalbini intikam ateşi bürüyen Melikşah, Markus'tan intikamını alabilecek midir?

Öte yandan sarayda saçtığı fitne tohumları neticesinde birçok elim hadisenin olmasına sebep olan Tekiş, Melikşah tarafından saraydan kovulacaktır. Otağını Isfahan yakınlarına kuran Tekiş'in amacı Melikşah'ı tahttan indirmektir. Bu nihai hedefine ulaşmak için hangi kirli yolları deneyecektir? Melikşah ile Tekiş'i birbirine düşürüp Selçuklu'yı zayıflatmak isteyen İzakyos, bu emeline ulaşabilecek midir?

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