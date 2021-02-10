Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selçuklu dizisi 20. son bölüm izle!
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Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selçuklu dizisi 20. son bölüm izle!

10.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 10:16
Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selçuklu dizisi 20. son bölüm izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 20. bölümü ardından araştırılmaya başladı. TRT 1'de yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı izle! Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm özeti! Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? TRT 1Uyanış Büyük Selçuklu 20. bölüm izle full izle!

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UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 ekranlarında bu akşam 20. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 20. bölümün ardından şimdi de Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm için araştırmalarına başladılar. Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak Uyanış Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz bu sayfadan sizlerle paylaşacağız.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tacülmülk, Hasan Sabbah'ın bir tertibiyle edindiği yanlış istihbarat neticesinde Sencer'in Kara Tepe'ye pusulandırdığı askerlerin büyük bir kısmını buradan çekmişti. Bu suretle pusulanan az sayıda Selçuklu askerinin öldürülmesine ve Hasan Sabbah'ın devletin mühim bilgilerini içeren evrakları ele geçirmesine sebep olmuştu. Giriştiği bu eylemle Melikşah'ın gözünden düşecek olan Tacülmülk'ün cezası ne olacaktır?

Öte yandan Sencer, Sabbah'ın Selçuklu'nun gizli evraklarını haçlı kontlarına teslim edeceğini öğrenmişti. Bu teslimatın gerçekleşeceği yeri de öğrenen Sencer, Nizamülmülk ve yiğitleriyle beraber teslimat yerine bir baskın yapmıştı. Sencerler, Sabbah, Markus ve haçlı kontlarından Selçuklu'nun birçok sırrını içeren evrakları almayı başarabilecekler midir? Sencer, Markus'u ve Sabbah'ı yakalayıp intikamını alabilecek midir?

Tüm bunların yanı sıra Zübeyde'nin emrini dinlemeyip Kınık Obasına, Melikşah'ın yanına gelen Terken, Melikşah'ın otağında Başulu ile karşılaşmıştı. Kendisine sırtı dönük olan Başulu'nun yüzünü görecek midir?

Öte yandan ölümün pençesinden kurtulup sıhhatine kavuşacak olan Melikşah, derhal Kuvel Kalesi fethi için yeni silahlarla ordusunu teçhizatlandırmak isteyecektir. Bu yönde başlatılan hazırlıklara batıni ve haçlı ittifakı sekte vurmak için nasıl bir harekete girişecektir? Melikşah'ın Kuvel'e fetih için geleceğini bilen İzakyos, bölgede güçlenmek için ne yapacaktır?

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 10:16:36. #1.16#
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