Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm full izle!
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Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm full izle!

26.01.2021 01:11 | Son Güncelleme: 26.01.2021 01:15
Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm full izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 18. son bölüm ile pazartesi akşamı ekrana geldi. Sultan Melikşah'ın hayatını anlatan fenomen dizi oyuncuları ile dikkatleri çekmeye devam ediyor. Sevilen dizi Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı. İşte, son bölüm detayları...

Uyanış Büyük Selçuklu TRT1 ekranlarında ilgiyle izleniyor. Buğra Gülsoy'un Sultan Melikşah'a hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosu da konuşulanlar arasında bulunuyor. 18. son bölüm sonrasında Uyanış Büyük Selçuklu 19. bölüm fragmanı araştırılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu 18. bölüm özeti haberimizde.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

TRT ekranlarında dikkat çeken dizi her hafta pazartesi akşamı seyirci karşısına çıkıyor. Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm ardından 19. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Saldırıya uğrayan Başulu'ya Melikşah'ın teşvik etmesiyle geçmiş olsun için giden Zübeyde büyük bir sürprizle karşılaşmıştı. Zira Sencer'in annesi diye gittiği Başulu, yıllar önce saraydan sürgün edilmiş Kıpçakların kızı Başulu'dan başkası değildi. Başulu'yu gördüğü ilk anda tanıyan ve sırrı öğrenecek olan Zübeyde'nin tutumu ne olacaktır? Paydaşı oluverdiği bu tehlikeli sırrı Melikşah'a açacak mıdır?

Öte yandan Zübeyde'nin saraya gelmesiyle saraydaki dengeler Terken'in aleyhine değişmiş, hem başhatunluk makamından olmuş hem de Melikşah'tan uzaklaşmak zorunda kalmıştı. Terken'i içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtaracak olan müjde ne olacaktır? Başulu'yu ağır yaralayan, Korkut Bey'i şehit eden ve birçok masum insanın kanına giren Markus, Sencer'in intikamından nasıl kurtulacaktır? Diğer taraftan Hasan Sabbah, peşine düşen Melikşah ve Nizamülmülk'ün gazabından kurtulmak için uçurumdan ölüme atlamıştı.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 18. SON BÖLÜM FULL İZLE...

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