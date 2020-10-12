Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı
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Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı

12.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.10.2020 16:32

İngiltere'de yaşayan 19 yaşındaki genç kızın, üvey babasının cep telefonunda kendisine ait banyoda çekilmiş fotoğraflarını görünce hayatı alt üst oldu. Olaydan sonra psikolojisi bozulan genç kız, intihara kalkıştı.

Lauren Brightwood, 18. yaş gününün akşamı duş aldığı sırada cam banyo panelinin üstünde bir cep telefonu olduğunu fark edince hayatının şokunu yaşadı. Dikkatli bakınca telefonun 35 yaşındaki üvey babası Craig'e ait olduğunu gören genç kız, içeride oturmakta olan annesine mesaj atıp banyoya gelmesini; ama üvey babasına bir şey anlatmamasını söyledi. Genç kız, annesi banyoya gelince üvey babasının telefonunu gösterdi. Anne hemen durumu polise bildirdi.

YILLARDIR GENÇ KIZIN GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDEDİYORMUŞ

Gözaltına alınan adam, üvey kızını 13 yaşından beri gizli bir şekilde banyo ve yatak odasında kaydettiğini kabul etti. Lauren'in annesi ve üvey babası kendisi dört yaşındayken evlenmişlerdi.

Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihar etmek istedi

TRAVMA YAŞADI, İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Üvey babasının kendisini dikizlediğini öğrendikten sonra büyük bir travma yaşadığını ve intihara teşebbüs ettiğini söyleyen Lauren, annesi ile beraber üvey babasının soy ismini kullandıklarını, olayın ortaya çıktığı 2018 yılından bu yana mahkeme kararı ile soy isimlerini değiştirdiklerini söyledi.

Mahkeme tüm suçlarını itiraf eden üvey baba hakkındaki kararını 16 Ekim'de verecek.

Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihar etmek istedi
Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı
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