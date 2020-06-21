Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
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Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde üvey baba, 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi boğarak öldürdükten sonra mahalle mezarlığına gömdü. Çocuğu öldürdükten sonra firar eden cani babanın yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
21.06.2020 20:33 | Son Güncelleme: 21.06.2020 20:57

Kayseri'de üvey baba 3 yaşındaki oğlunu boğarak öldürdükten sonra mahalle mezarlığına gömdü. Küçük çocuğun cesedi 6 gün sonra bulunurken kaçan baba aranıyor.

ÖLDÜRDÜKTEN SONRA MEZARLIĞA GÖMDÜ

Pınarbaşı ilçesine bağlı Güney Mahallesi'nde meydana gelen olayda üvey baba Harun S., yaklaşık iki yıldır nikahsız yaşadığı Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi boğarak öldürdü. Cani baba boğarak öldürdüğü küçük Alperen'i evin karşısında bulunan mahalle mezarlığına gömdü.

Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü

Çocuğun kayıp olduğu ihbarını alan polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde anne Emel Öner, nikahsız yaşadığı Harun S, tarafından boğularak öldürüldüğünü söyleyerek gözyaşı döktü. Dün gece polis ekipleri evde ve evin bahçesinde küçük Alperen'in cesedini aradı ancak küçük çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulundu.

CANİ BABAYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemeler sonrasında eve şerit çekilirken, anne Emel Öner emniyette ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Firarda olan üvey baba Harun S.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü

Kaynak: İHA

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