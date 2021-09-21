UTV ile 30 metrelik uçuruma düşen 2 kişi 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de, UTV ile gezintiye çıkan 2 kişi yoğun sis sebebiyle 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından ipe bağlanan sedyeyle yaralı kurtarılan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi Kartepe Otel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mert ve Ezgi isimli 2 kişinin bulunduğu 34 BKU 619 plakalı UTV, yoğun sis sebebiyle kontrolden çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan şahısların ihbarı üzerine olay yerine Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 30 metrelik uçurumda yaralı halde kalan 2 kişi ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonrasında ipe bağlanan sedye yardımıyla kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan şahıslar, tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ