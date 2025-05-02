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UTTS süresi uzatıldı mı? UTTS taktırmamanın cezası ne kadar?

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UTTS süresi uzatıldı mı? UTTS taktırmamanın cezası ne kadar? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), akaryakıt alım süreçlerinin dijitalleştirilmesini sağlayan Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) uygulamasında süre uzatımına gidildiğini duyurdu.

UTTS süresi uzatıldı mı? sorusu son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, UTTS kapsamındaki bazı yükümlülüklerin tamamlanabilmesi için ek süre tanındı. Peki, UTTS süresi uzatıldı mı? UTTS taktırmamanın cezası ne kadar? İşte detaylar...

UTTS SÜRESİ UZATILDI MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıklamasına göre, UTTS sistemine geçiş sürecinde bazı mükelleflerin işlemleri tamamlayamaması nedeniyle süre uzatımına gidildi. Akaryakıt istasyonlarına yönelik işlemler için belirlenen son tarih 2 Haziran 2025 olarak güncellendi. Taşıt sahipleri içinse UTTS kapsamında takılması gereken donanım ve kullanım işlemlerinin tamamlanması için son tarih 30 Haziran 2025 oldu.

UTTS süresi uzatıldı mı? UTTS taktırmamanın cezası ne kadar?

UTTS TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

GİB tarafından henüz ceza tutarı net şekilde açıklanmasa da, yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler vergi teşviklerinden yararlanamayacak ve usulsüzlük cezalarıyla karşılaşabilecek. Ayrıca akaryakıt alımlarında belge düzenlemelerinde sorun yaşanacağı için vergi indirimi ve gider yazma hakları da kaybedilebilecek.

UTTS kapsamında vergi mükelleflerinin işte kullandıkları taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takmaları, akaryakıt istasyonlarında ise Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO), Tabanca İletişim Modülü (TİM) ve yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarla sistem entegrasyonunun sağlanması gerekiyor.

Başvuru ve kayıt işlemleri için daha önce belirlenen 31 Ocak tarihi sonrasında yapılan başvurularla birlikte süreç hız kazansa da tüm işlemler 30 Nisan 2025'e kadar tamamlanamamıştı. Bu sebeple, hem akaryakıt istasyonlarına hem de taşıt sahiplerine yönelik ek süre verildi. Süreç boyunca "utts.gov.tr" üzerinden başvuru yapılması ve montaj işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

UTTS süresi uzatıldı mı? UTTS taktırmamanın cezası ne kadar?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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