UTTAR PRADESH - Hindistan'da alışveriş merkezleri ve spor kompleksleri aşı alanlarına dönüştürüldü

.Koronavirüs salgınının ikinci dalgasının yaşandığı Hindistan'da ülkenin en büyük eyaleti olan Uttar Pradesh'te bir alışveriş merkezi ve spor kompleksinde oluşturulan merkezler aracılığıyla 45 yaş üstü vatandaşların ilk doz aşılanmalarına başlandı.