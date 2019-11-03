Utanmazların swinger partisi faciayla sonlandı! 11 kişi hastanelik oldu

03.11.2019 12:00

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya bölgesinde dün gece akılalmaz bir olay yaşandı. Hattingen şehrinde düzenlenen swinger partisi az kalsın bir faciayla sonuçlanıyordu.

KARBONMONOKSİTTEN ZEHİRLENDİLER

Şehrin ana caddelerinden birinde bulunan bir gece kulübünde düzenlenen cinsel ilişki partisinde görünmez bir kaza yaşandı. Mekanın tesisatında ve ısınma sisteminde yaşanan bir aksaklık karbonmonoksit zehirlenmesine neden oldu. Mekana gelen ve cinsel ilişkiye giren 350'yi aşkın katılımcı gecenin ilerleyen saatlerinde fenalaşmaya başladı.

Bazı katılımcıların bayılmasıyla birlikte ilk yardım ekipleri ve itfaiye olay yerine çağrıldı. Yerel saatle 22:00 sularında yaşanan olay sonrasında yetkililer mekanı boşaltma kararı aldı. Yaklaşık 11 katılımcı hastaneye kaldırılırken binayı apar topar terk eden katılımcılar iç çamaşırlarıyla dondurucu soğukta kaldı.

OLAY YERİNE 100 İLK YARDIM EKİBİ GELDİ

Yapılan incelemeler sonucunda fenalaşanların karbonmonoksit sebebiyle bayıldığı ve biraz daha geç kalınması durumunda bu kişilerin yaşamını yitirebileceği açıklandı. Yetkililer, "Mekan çok büyük ve farklı katları vardı" açıklamasını yaparken bir facianın eşiğinden dönüldüğü kaydedildi. Olay yerine 100 ilk yardım ve itfaiye ekibi gelirken, Alman polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu.