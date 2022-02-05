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Üşümesin diye buzağıya otomobille servis

AA, Muhittin Sandıkçı - Güncel
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Çayeli'nde besici Ahmet Bostan, satın aldığı buzağıyı üşümesin diye köyüne otomobilinin ön koltuğunda taşıdı.

Çayeli'nde besici Ahmet Bostan, satın aldığı buzağıyı üşümesin diye köyüne otomobilinin ön koltuğunda taşıdı.

Çayeli ilçe merkezindeki hayvan pazarından buzağı satın alan Bostan, yağmur nedeniyle buzağıyı üstü açık araçla taşımak istemedi.

Ahmet Bostan, yağmurda ıslanmaması ve üşümemesi için buzağıyı Beyazsu köyündeki ahırın önüne kadar otomobilinin ön koltuğunda getirdi.

Bostan, otomobilin arka koltuğunda seyahat eden arkadaşının yolculuk anlarını cep telefonu kamerası ile kaydettiği görüntüleri ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyada ilgi gören paylaşımda Bostan'ın buzağıya, "Arada vites değiştir. Yavaş, sakin ol kız. Hem şoför mahalli hem 25 kuruş." şeklinde seslendiği görülüyor.

Üşümesin diye buzağıya otomobille servis

Üşümesin diye buzağıya otomobille servis

AA / Muhittin Sandıkçı - Güncel

Ahmet Bostan, Güncel, Haber

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