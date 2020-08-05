Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay nereli, neden öldü? Üstün Asutay filmleri
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Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay nereli, neden öldü? Üstün Asutay filmleri

Üstün Asutay, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Yedi yaşında başladığı oyunculukta Münir Özkul ve Kenan Pars'tan dersler aldı. Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin kurucularında ve aynı zamanda başkanıdır. Üstün Asutay biyografisi, hayatı haberimizde.

Üstün Asutay kimdir? Üstün Asutay nereli, neden öldü? Üstün Asutay filmleri
05.08.2020 09:04 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:15

Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu`nda ve daha birçok toplulukta bulunarak performans sergilemiştir. Asutay, İstanbul'da doğdu ve Türk sinema tarihinin usta isimlerinden dersler aldı.

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

Asutay, 1938 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanıtı ve ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde Münir Özkul ile Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu`nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda çeşitli roller üstlendi. 1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği (BASAD)'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanlığını yaptı. Ölümüne kadar BASAD'ın Onursal Başkanlığını yürütmüştür. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yaptı. Mert Asutay'ın babasıdır.

Şeker ve kalp hastalığı bulunan Üstün Asutay, daha sonra da buna eklenen böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye yatırıldı, 4 Ağustos 2020 tarihinde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Oyunbozan - 2000

Şemsi Paşa Pasajı - 2000

Kızım Osman - 1998 (TV dizisi)

Evdekiler - 1995

Son Fasıl - 1993

Bizim Mahalle - 1993 (TV dizisi) - Nizamettin

Üç Aşağı Beş Yukarı - 1992

İmdat İle Zarife - 1991

Vatandaş Ahmet Efendi - 1991

Arabesk - 1988

Selamsız Bandosu - 1987

Uzaylı Zekiye - 1987

Kuruntu Ailesi - 1986

Oduncunun Çocukları - 1966

Güldürme Beni - 1986

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