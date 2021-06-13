Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
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Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin partisinde Canan Kaftancıoğlu çatlağı yaşanıyor. Partinin İstanbul İl Başkanlığı açılışında "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atanların, üstü kapalı olarak CHP'deyken Kaftancıoğlu'yla beraber hareket eden Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e mesaj verdiği öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne birtakım eleştirilerde bulunan ve "Mustafa Kemal Atatürk'e 'Atatürk' diyemeyenlere partide yer vermeyeceklerini açıklayan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kurulmasının üzerinden henüz 1 ay bile geçmeden partide çatlak oluştu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, önceki gün partisinin İstanbul İl Başkanlığı için İstanbul'a geldi. Şişli'deki parti binasının açılışında bir konuşma gerçekleştiren İnce, çatı adayın yanlış olduğunu ve kendisinin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyledi.

Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

İL BAŞKANI ERTUĞRUL GÜLSEVER

Ancak İnce'nin Memleket Partisi'nin kurulmasının üzerinden henüz 1 ay geçmeden partide çatlak meydana geldiği öğrenildi. Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na atanan ve çalışmalarına başlayan İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'in daha önce yaptığı bir paylaşım nedeniyle açılışta ilginç anlar yaşandı.

Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

GÜLSEVER'DEN KAFTANCIOĞLU PAYLAŞIMI

Gülsever'in konuştuğu sırada arka sıralardan bir anda "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganı atılmaya başlandı. Bu sloganın Gülsever'in konuşması sırasında atılma nedeni ise daha sonra anlaşıldı.

"Dün, Bekaroğlu, İhsan Özkes, Ekmeleddin Bugünkü dostlarımız, Abdullah Gül, Davutoğlu, Babacan şimdi de, Cihangir İslam" diyerek CHP'den istifa eden Gülsever'in daha önce CHP'nin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun söylemlerini destekleyen bir paylaşıma imza attığı ortaya çıktı.

Üstü kapalı mesaj verdiler! İnce'nin Memleket Partisi'nde Canan Kaftancıoğlu çatlağı

"İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ'NDE RAHATSIZLIK VAR" İDDİASI

Diğer yandan Ertuğrul Gülsever'e karşı İstanbul İl Örgütü'nde birtakım rahatsızlıklar olduğu öğrenilirken, Gülsever'in yapılacak il kongrede karşısına başka bir ekibin çıkacağı iddia edildi.

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