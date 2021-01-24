İş yerinin üstünü emlakçı, altını uyuşturucu serasına çeviren kadın: Başkasından alınca başım belaya giriyor, ticari maksadım yok
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İş yerinin üstünü emlakçı, altını uyuşturucu serasına çeviren kadın: Başkasından alınca başım belaya giriyor, ticari maksadım yok

24.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:18

Esenyurt'ta kiraladığı iş yerini sözde emlakçı gibi kullanıp, alt katını uyuşturucu serasına çeviren kadın, polis ekiplerine yakalandı. "Ben ne zaman uyuşturucu alsam yakalanıyorum ondan dolayı bu yöntemi buldum. Elektrik kaçağım yok, ticari amaçla yetiştirmiyorum" diyerek kendini savunan pişkin kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt ve Büyükçekmece'de emlakçılık adı altında kiraladığı iş yerlerini uyuşturucu serasına çeviren Ümmühan T., Esenyurt Asayiş Büro Ekipleri'nin dikkati sayesinde yakalandı. Emlakçı gibi kullandığı iş yerinin en alt katında esrar elde etmek için dişi Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen kadın gözaltına alındı. Kadının uyuşturucu madde üretimi için ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurması ise polis ekipleri ise pes dedirtti.

İSTİHBARAT ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİLER

Ekipler, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair istihbarat çalışması yaptıktan sonra harekete geçti. Ekipler uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen emlakçı Ümmühan T.'yi bir süre takip ederken, Büyükçekmece'de de bir iş yerini emlakçı olarak kiraladığı bu işyerinin altında uyuşturucu elde etmek için ekim yaptığını belirledi.

"UYUŞTURUCU PARASINI ELEKTRİĞE YATIRIYORUM"

İş yerlerine baskın yapan ekipler, uyuşturucu serasını ele geçirdi. Ümmühan T. ise, ""Hiçbir kaçak elektrik tertibatı yok. Ben uyuşturucuya verdiğim parayı elektrik parasına veriyorum ve burada 20 ağaç var. İçmek için 20 ağaç sınırınız var denildi. Ben zaten ne zaman birisinden bir şey almaya kalksam orada yakalanıyorum başıma bir bela geliyor, üzerimde yakalanıyorum. Sırf bunun için yoksa ticari maksadı kesinlikle yok"" diye savunması pes dedirtti.

SERAYA EL KONULDU

Emlakçı bürosunun alt katında dişi Hint keneviri yetiştirmek üzere gerekli ortamın sağlandığı ışıklandırma ve ısıtıcı sistemleri kurulduğu belirlendi. Buradaki saksılarda 22 kök dişi Hint kenevirinin yanı sıra uyarıcı ve halüsinasyon özelliği olan 1 gram Metamfetamin, 3.92 gr esrar tohumu, 78.15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği Küçükçekmece Adliyesi'ndeki nöbetçi mahkeme tarafından 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

İş yerinin üstünü emlakçı, altını uyuşturucu serasına çeviren kadın: Başkasından alınca başım belaya giriyor, ticari maksadım yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ

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