ÜSTÂD MEHMET AKİF ERSOY UNUTULMADI

Belediyemiz, İstiklal Marşı'mızın şairi Üstad Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 85. yıldönümünde Bedirhan Gökçe'nin okuduğu şiirlerle andı.

Belediyemiz tarafından düzenlenen 'Şiir Akşamları' programlarının sonuncusu İstiklal Marşı'mızın şairi Üstad Mehmet Akif Ersoy onuruna yapıldı.

Vefatının 85. Yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilen 'Mehmet Akif Ersoy'u Anma Gecesi'nde Adıyamanlı şiir severlerle buluşan usta şair Bedirhan Gökçe, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

TPAO Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa katılan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ile şiir severler eşsiz yorumuyla davetlileri büyüleyen Bedirhan Gökçe'yi ayakta alkışladı.

Program sonunda sahneye çıkan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, eşsiz sunumundan dolayı Bedirhan Gökçe'ye teşekkür ederek, plaket takdim etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet