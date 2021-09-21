Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş Ustabaşının dehşeti yaşadığı rehine krizinde yeni görüntüler ortaya çıktı Rehin almadan önce cüzdanındaki paraları gasp ettiği görüntüler kameralara yansıdı Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda başlayıp, çevreyolunda bir...

Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Ustabaşının dehşeti yaşadığı rehine krizinde yeni görüntüler ortaya çıktı

Rehin almadan önce cüzdanındaki paraları gasp ettiği görüntüler kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir restoranda başlayıp, çevreyolunda bir AVM önünde devam eden ve ustabaşının dehşeti yaşadığı 5 saatlik rehine olayının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Kamil Tarık Albayrak'ın, restoranın ustabaşısı Lütfü Salman'ı rehin almadan önce tehditle cüzdanındaki paraları aldığı görüldü.

Geçtiğimiz gün Manavgat Sorgun Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda garson olarak çalışmakta olan Kamil Tarık Albayrak, işyerinin ustabaşısı Lütfü Salman'ı boğazına dayadığı bıçakla rehin aldı. Yaklaşık 5 saat süren rehine olayı, ustabaşının Albayrak'ın dalgınlığından da yararlanarak her şeyi göze alıp bir anda elinden kurtulmasıyla son buldu. Boynundan yaralanan Lütfü Salman Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olayı uyuşturucu etkisiyle yaptığı belirlenen, üzerinde de bir miktar kristal olarak adlandırılan uyuşturucu ele geçirilen Kamil Tarık Albayrak ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olayın başlangıç anından itibaren restaurantta yaşananlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde, şaka gibi başlayan olayın nasıl bir rehine olayına dönüştüğü, ustabaşının boğazına bıçak dayanıncaya kadar olayın idrakine bile varamadığı, Kamil Tarık Albayrak'ın bıçağı boğazına dayamadan önce ustadan tehditle cüzdanında bulunan paraları aldığı görüldü.

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş

Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş
İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Son Dakika Haberleri
Alanya'da klima motoruna asılı cansız beden bulundu

Alanya'da klima motoruna asılı cansız beden bulundu

 Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var

Uyuşturucu bağımlısı eşi, tabureyle öldüresiye dövdü! Çocukları için şiddete sessiz kalan kadının tek bir isteği var

 Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti

Manavgat'ta ormanı yakarken yakalanan şüpheliden tuhaf savunma: Amacım dikkat çekmekti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Namaz Vakitleri Gülşen Seda Sayan Tanem Sivar
Spor Sergen Yalçın Muslera Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Ziya Selçuk Yemek Tarifleri Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da rehine dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı... Ustabaşını bıçakla rehin alan garson, öncesinde ustayı gasp etmiş - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 13:31:17. #1.11#