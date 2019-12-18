: Son dakika: Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti

18.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:57

Ödüllü film yönetmeni Tunç Başaran, bir süredir tedavi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti.

SAYISIZ FİLMDE YÖNETMENLİK YAPTI

12 yıldır Bandırma'da annesi yazar Pakize Başaran ile birlikte ikamet eden Başaran'ın yumuşak doku tümörü tedavisi gördüğü ve solunum yetmezliğinden vefat ettiği öğrenildi. Türk sinemasında bir çok filmin yönetmeliğini üstlenen Başaran, Oscar aday adayı olduğu "Uçurtmayı Vurmasınlar" ve "Piano Piano Bacaksız" adlı filmleri ve son olarak yönetmeliğini üstlendiği Abuzer Kadayıf adlı filmi ile biliniyordu. Başaran'ın cenaze töreni ile ilgili bilginin henüz netleşmediği öğrenildi.

TUNÇ BAŞARAN KİMDİR?

Tunç Başaran, 1 Ekim 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunudur. Edebiyat Fakültesi'nde okurken yönetmen Memduh Ün'le tanıştı ve onun asistanlığını yaptı. O arada Ömer Lütfi Akad, Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Ertem Göreç gibi ünlü yönetmenlerin yanında da asistanlık yaptı.

1964 yılında "Hayat Kavgası" isimli filmle yönetmenliğe başladı. 1983 yılında "Magbum" Film şirketini kurarak yapımcılığa başladı. 1966 yılında askere gitti. Askerlik bitince film çekmeye devam etti. 1973 yılında cinsel içerikli film furyası başlayınca film çekmeye ara vererek reklam filmleri çekmeye başladı. 1986 yılında sinemaya dönüş yattı.

Tunç Başaran'ın yaptığı en bilinen reklam filmlerinin arasında Müjde Ar'ın oynadığı kolonya reklamı ve Nükhet Duru'nun oynadığı halı reklamı vardır. 1987 yılında kazandığı bütün parayı senaryosunu da kendi yazdığı "Biri ve Diğerleri" adlı filme yatırır. Film kendisine 1987 Antalya Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü, ardından 1988'de İstanbul Film Festivali'nde (o günlerdeki adıyla İstanbul Sinema Günleri) En İyi Türk Filmi Ödülü'nü getirdi.

1989 yılında yaptığı Sonra "Uçurtmayı Vurmasınlar" filmi ile 8. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde "Yılın En İyi Türk Filmi" ödülü kazandı. Ayrıca yurt içi ve yurt dışında En İyi Film, En İyi Yönetmen dallarında birçok ödül alan bu film "En İyi Yabancı Film" dalında Oscar aday adayı oldu. 1992 yılında "Piano Piano Bacaksız" filmi de aynı başarıyı yakaladı. 2000 yılında "Abuzer Kadayıf" filmini yaptı.

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