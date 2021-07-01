Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği iddia edildi

Ferhangi Şeyler, Pardon gibi eserlerin ustası Ferhan Şensoy'la ilgili üzücü bir haber geldi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öne sürüldü.

Türk tiyatrosuna önemli katkılar veren Ferhan Şensoy'la ilgili üzücü bir iddia ortaya atıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

HaberTürk'ün haberine göre; Ferhan Şensoy'un iç kanama geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Bodrum'da bulunan Şensoy'un sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

FERHAN ŞENSOY KİMDİR?

Ferhan Şensoy, 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun'da doğdu. Şensoy; Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu'nun kurucusu olarak karşımıza çıkıyor.

Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyun olarak biliniyor. Birçok kesim tarafından Ferhangi Şeyler'in stand-up komedilerinin ilham kaynağı olduğu düşünülse de, kendisi bunu "Ferhangi Şeyler'den etkilenmiş olabilirler ama Ferhangi Şeyler bir stand up değildir." diyerek açıklamıştı. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.

İÇ KANAMA NEDİR?

Kanama, önemli bir kan kaybıdır, durmayan bir kanamadır. Yırtılmış bir kan damarının neden olduğu bu akıntı görülebilir olabilir. Buna dış kanama denir çünkü kan, genellikle bir travmanın ardından ortaya çıkan bir yaralanmadan geçer. Kan akışı vücudun içinde de meydana gelebilir.

Kanama arteriyel, venöz veya kılcal olabilir (hafif kanamaya neden olan küçük bir kesik). En ağır, en hızlı ve durdurması en zor kanamalar genellikle arteriyel kanamayla ortaya çıkar. Kan daha sonra açık kırmızı renktedir. Kan koyu kırmızı renkte olduğunda, venöz kanama olduğunda kanamayı durdurmak genellikle daha kolaydır. Vücut, kalp ile kan damarları, arterler ve damarlar arasında dolaşan 5 ila 6 litre kan içerir. Normalde kanama varsa pıhtılar oluşur ve kan pıhtılaşır. Kanama doğal olarak durdurulur.