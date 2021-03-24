Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Suavi de eşi Gönül Yılman Saygan'ın ardından koronavirüse yakalandı. Tedavisi evinde süren usta sanatçı, "Aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür pozitif olarak takılıyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta eşi Gönül Yılman Saygan'ın koronavirüse yakalandığı usta sanatçı Suavi'nin de testi pozitif çıktı. Yaklaşık 10 gündür evinde eşine bakan usta sanatçı, haberi sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı.

"7-8 GÜNDÜR POZİTİFİM"

Eşine bakma sürecinde hastalıktan kaçamadığını söyleyen Suavi, paylaşımına, "Eşim kovid pozitif çıkmıştı ve ben kızımla negatiftim. Ancak aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür pozitif olarak takılıyorum. Merak eden dostlarım için; Gerçekten iyiyiz ve 3-5 güne cov(arız)-it(i) Sevgiler, Teşekkürler." notunu düştü.