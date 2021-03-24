Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı

24.03.2021 17:48 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:10
Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı

Usta sanatçı Suavi de eşi Gönül Yılman Saygan'ın ardından koronavirüse yakalandı. Tedavisi evinde süren usta sanatçı, "Aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür pozitif olarak takılıyorum" dedi.

Geçtiğimiz hafta eşi Gönül Yılman Saygan'ın koronavirüse yakalandığı usta sanatçı Suavi'nin de testi pozitif çıktı. Yaklaşık 10 gündür evinde eşine bakan usta sanatçı, haberi sosyal medya platformu Twitter'dan paylaştı.

Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı

"7-8 GÜNDÜR POZİTİFİM"

Eşine bakma sürecinde hastalıktan kaçamadığını söyleyen Suavi, paylaşımına, "Eşim kovid pozitif çıkmıştı ve ben kızımla negatiftim. Ancak aynı evde karantina yaşanınca ben de enfekte oldum ve 7-8 gündür pozitif olarak takılıyorum. Merak eden dostlarım için; Gerçekten iyiyiz ve 3-5 güne cov(arız)-it(i) Sevgiler, Teşekkürler." notunu düştü.

Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı
- Damla Çelikli
Damla Çelikli
Haber Yorumları (1)
OYSA: ALLAH şifa versin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Guy Ritchie Acun Ilıcalı Rasim Öztekin
Spor Mesut Bakkal Burak Yılmaz Bülent Uygun Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Usta sanatçı Suavi koronavirüse yakalandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 19:04:39. #1.16#
title