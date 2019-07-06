Usta sanatçı Selami Şahin, oğluyla aşk yaşayan Didem Soydan'la tanıştı

Ünlü model Didem Soydan, usta sanatçı Selam Şahin'in oğlu Lider Şahin'le aşk yaşamaya başladı. Şimdilerde Çeşme'de tatil yapan çift, ilişkilerini bir ileri seviyeye de taşıdı. Lider Şahin, Didem Soydan'ı babası Selami Şahin ile tanıştırdı.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

Son olarak uzun bir süre şarkıcı İrem Derici ile aşk yaşayan Lider Şahin, gönlünü Didem Soydan'a kaptırdı. Didem Soydan, geçtiğimiz hafta tatilinin bir bölümünü sevgilisi Lider Şahin'in ortağı olduğu Çeşme'de bulunan mekanda geçirdi. Snob Magazin'de yer alan habere göre; Arkadaş grubuyla zaman geçiren çiftten Şahin, yeni aşkını babasıyla da tanıştırdı. İkilinin ortaya çıkan fotoğrafında birbirlerine bakışları da dikkatlerden kaçmadı.

İREM DERİCİ TANIŞTIRMIŞTI

Öte yandan Didem Soydan ve Lider Şahin'i şarkıcı İrem Derici tanıştırmıştı. Lider Şahin ve İrem Derici de yaklaşık bir sene aşk yaşamışlar hatta bu süreçte Derici ile Selami Şahin birlikte şarkı bile söylemişti.

DEMET AKALIN'DAN DİKKAT ÇEKEN HAMLE

İrem Derici'den hoşlanmadığını söyleyen ancak kısa bir süre sonra barışan Demet Akalın'ın Lider Şahin ve Didem Soydan'ın ortaya çıkan fotoğrafını beğenmesi de kafaları karıştırdı.