Usta sanatçı Neşe Karaböcek oğlunu kaybetti

Usta sanatçı Neşe Karaböcek oğlunu kaybetti

Bir döneme damgasını vuran ses sanatçılarından Neşe Karaböcek, oğlu Hasan Ali Yener'i kaybetti.

Usta sanatçı Neşe Karaböcek oğlunu kaybetti

"Sürünüyorum", "Kırılsın Ellerim", 'Kaybolan Hayaller' gibi sevilen şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran usta sanatçı Neşe Karaböcek, Babalar Günü'nde evlat acısı yaşadı. Karaböcek'in gazeteci Tevfik Yener'den olan oğlu Hasan Ali Yener hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

44 yaşında hayatını kaybeden Hasan Ali Yener için Salı günü Beykent Hz.Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınacak.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ DEĞİL

44 yaşındaki Hasan Ali Yener'in neden öldüğü henüz bilinmiyor.

Tevfik Yener
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