68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor
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68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor

30.01.2021 20:18 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:58

Sosyal medyadan onlarca evlilik teklifi aldığını söyleyen usta sanatçı Coşkun Sabah, evlilik kriterlerini sıraladı. Hücre yaşının 49-50 arası olduğunu söyleyen 68 yaşındaki Sabah, evleneceği kişinin 35-36 yaşları arasında olması gerektiğini belirtti. Sanatçının, yaş kriteri sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Canan Çal ile yaptığı yeni düeti Gönlümün Kıymetlisi'ni müzikseverlerin beğenisine sunan Coşkun Sabah, Magazin Hattı ekibini 23 yıldır oturduğu evinde ağırladı.

"ESKİ EŞİM İLE ARAMIZDA DOSTLUK VAR"

Şehrin göbeğinde oturmaktan büyük keyif aldığını söyleyen ünlü şarkıcı, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısındaki evlilik sözleri üzerine konuştu. Eski eşi Ceyda Okay ile yeniden nikah masasına oturup oturmayacağı sorularına "Eski eşim ile aramızda bir dostluk var ama öyle bir şey konuşmadık." yanıtını veren Coşkun Sabah, evlilik kriterlerini sıraladı.

68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor

"ÖYLE KEDİCİK TARZINDA OLMASIN"

Önemli olanın anlaşmak olduğunu vurgulayan Coşkun Sabah, "Evleneceğim kişi kültürlü olacak. Oturup kalkmasını bilecek. Öyle kedicik tarzında olmayacak. Dudakları, kaşları botokslu sevmiyorum. Ben doğallık seviyorum." diye konuştu.

"35-36 YAŞLARINDA BİRİNİN OLMASI GEREKİYOR"

Sosyal medya hesabından onlarca evlilik teklifi aldığını dile getiren 68 yaşındaki şarkıcı, evleneceği kişiyle arasındaki yaş farkı konusuna değinerek, "Hayat paylaşmaktır. Evlilik müessesine çok saygı duyuyorum ve seviyorum. Yıllardır hep güzel ilişkilerim oldu. Hem fizyolojik hem ruhen güzel insanlar tanıdım. Beni her gören 49-50'sin diyor. Hücre yaşım da 49-50. O yüzden 49-50 gösteren kişilerin yanında 35-36 yaşında birinin olması gerekiyor." dedi.

Usta sanatçı Coşkun Sabah: Evleneceğim kişi kedicik tarzında olmayacak

"BAŞKALARINA HALT ETMEK DÜŞER"

Yaş farkı tartışmalarını saçma bulduğunu söyleyen usta sanatçı, "Görüntü baba kız gibi görünüyorsa geçiniz. Ama tablo göz estetiğine uygun düşünüyorsa başkalarına halt etmek düşer. Bu konuda başkalarının yorumlarını tanımıyorum." şeklinde konuştu.

Usta sanatçı Coşkun Sabah: Evleneceğim kişi kedicik tarzında olmayacak
68 yaşındaki Coşkun Sabah, evleneceği kadının 35-36 yaşında olmasını istiyor
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