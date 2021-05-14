Usta sanatçı Cahit Çağıran hayatını kaybetti
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Usta sanatçı Cahit Çağıran hayatını kaybetti

Usta sanatçı Cahit Çağıran hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

Usta oyuncu Cahit Çağıran 61 yaşında vefat etti.

Usta oyuncu Cahit Çağıran 61 yaşında vefat etti. Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter'dan duyurdu: "Meslektaşımız Cahit Çağıran hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun"

Ankara Devlet Tiyatroları'nın usta oyuncusu ve seslendirmeci Cahit Çağıran uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Çağıran'ın naaşı bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DOSTLARI YIKILDI

Oyuncu Tolga Tekin acı haberin ardından duygularını dile getirdi: "Cahit ağabeyim ışıklar içinde uyu...Devlet Tiyatroları çok değerli bir sanatçısını kaybetti. Başımız sağ olsun"

Zafer Algöz: Oyuncu kardeşim Cahit Çağıran'ı kaybettik...Ruhu şad olsun...Mekanın cennet olsun Cico

Sumru Yavrucuk: Dönem arkadaşım Cahit Çağıran'ı kaybetmişiz. Başta eşi Serpil ve ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim. Alkışlarla arkadaşım.

Kaynak: Hürriyet

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