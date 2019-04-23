Usta Sanatçı Bora Gencer Pazarda Tezgah Açtı
Bir döneme damgasını vuran müzisyen Bora Gencer, oğlu Ayaz ve yeğeni ile birlikte kullanmadığı kıyafetlerini pazarda satışa çıkardı.
90'lı yıllara çıkardığı şarkılarla damgasını vuran şarkıcı Bora Gencer, Şişli'de pazara çıktı. Ünlü sanatçıyı satış yaparken görenler gözlerine inanamadı. Usta sanatçı oğluna hayatın kolay olmadığını ve kolay para kazanılmadığını göstermek için pazara çıktığını söyledi.
"HER HAFTA ORAYA GİDECEĞİM"
Bomonti Pazarı'nda satış yapıp 20 TL kazanan Gencer, şu açıklamayı yaptı; Aslında pazarı ben açmadım. Abim İlhan Gencer'in kızı Merve Gencer açtı. Ben de ona desteğe gittim oğlum ile birlikte. Kullanmadığım kıyafetlerimi götürdüm. Bundan sonra her hafta gideceğim oraya… İki tane ayakkabım satıldı 20 liradan. O parayla da oğluma klavye falan aldık. Ben de bir anahtarlık aldım. Oğlumu da yanımda götürdüm çünkü hayatın kolay olmadığını, kolay para kazanılmadığını görsün istedim.
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Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı denilirdi gerçekten eskiye rağbet arttı..Her şehirde olmalı bit pazarları..Birinin işine yaramayan bir eşya başkasının işine yarayabiliyor..Çöpe gideceğine ihtiyaç sahiplerine gidiyor..Ve ciddi oranda bir geri dönüşüm sağlanıyor..Bit Pazarı olmayan şehirlerin belediyeleri bununla ilgili çalışmalar yapmalı..Hem satıcı para kazanıyor,hem de alıcı uygun fiyata eşya alıyor..Teşvik edilmeli diyorum Bit pazarları her şehirde..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Madem yeğenine desteğe gittin ,satılan ürünün parasını da yeğenine verseydin ya..Cevap Yaz 5 4 Yayından Kaldır
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uyanık eski kıyafetlerini parayla satıyo hayrına verseneCevap Yaz 6 9 Yayından Kaldır
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Boranın Açtığı Tezgahda Bir Şeymiş Bundan Sonra Asıl Tezgahı Bundan Sonra Göreceğiz Yıllardır En Güzel Hizmeti Sunan İstanbul Belediyesini Soğan Patatese Oylarını Satanlarla ve Bu Ülkenin Hizmetini Onlarca Yıl Geriye Götüreceklerle Kurunca GöreceğizCevap Yaz 31 29 Yayından KaldırFATİH: Soda ic comar albatros iyi gelir hazimsizliga puahahahTüm 12 yorumu okumak için tıklayın4 2 Yayından Kaldır