Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı

27.08.2019 11:41

Türk müziğinde 60. yılını geride bırakan usta sanatçı Bedia Akartürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın türkülerimize çok değer verdiğini, bir liderin türkülerimize sahip çıkmasının çok önemli olduğunu dile getirerek övgüler yağdırdı.

"ÇAMURLAR İÇİNDE KONSERE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORDUM"

Sabah'tan Tuba Kalçık'a konuşan Bedia Akartürk şu açıklamalarda bulundu;

"Ben çamurların içinde arabayla konsere yetişmeye çalışıyordum eskiden. Şimdi yollar harika. Ülkenin en ücra köşesine bile büyük hizmetler yapıldı."

"EĞER O PARAYI VERMEK İSTEMİYORSAN ESKİ YOLDAN GİDERSİN"

"Bakın İstanbul-İzmir otoyoluna; nasıl büyük bir kolaylık getirdi. Eleştiriliyor ama yol kısaldı. Eğer o parayı vermek istemiyorsan eski yoldan gidersin. Eskiden eziyet çekiyorduk."

"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS"

"Cumhurbaşkanımız bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptı. Çok çalışıyor. Onu çok seviyorum çünkü ülkemize hizmet ediyor. Bence bir şans Türkiye için. Türkülerimize de çok değer veriyor. Bir liderin türkülerimize sahip çıkması çok önemli. Türkülerimiz bizim milli değerimiz çünkü" dedi.