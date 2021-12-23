USTA ŞAİR SEZAİ KARAKOÇ ŞİİRLERİYLE ANILACAK

Belediyemiz, Kasım ayında ebediyete göç eden şair, yazar ve siyasetçi kimliğiyle bilinen Sezai Karakoç için anma gecesi düzenleyecek. Üstat çok sevdiği şiirlerle anılacak.

16 Kasım 2021 tarihinde ebediye göç eden usta şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç anısına anlamlı bir gece tertipleyen Belediyemiz, en güzel şiirlerinin seslendirileceği programa tüm şiir severleri davet etti.

'Adıyaman Şiir Akşamları' programı kapsamında 24 Aralık Cuma günü saat 19. 30'da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan ve TRT Radyo programcısı Adem Kaya ile Şair-Yazar Abdulvehap Ballı tarafından usta şairin eserlerinin seslendirileceği 'Sezai Karakoç Anma Gecesi'ne tüm Adıyamanlı şiir severleri davet eden yetkililerimiz, programın ücretsiz olduğunu belirtti.

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