Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasından sonra annesini de kaybetti
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Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasından sonra annesini de kaybetti

29.12.2020 19:00 | Son Güncelleme: 29.12.2020 19:08
Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasından sonra annesini de kaybetti

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu'nun annesi hayata veda etti. Haberi sosyal medyadan duyuran Yıldızoğlu'nun geçen ay da babası vefat etmişti.

Oyuncu Suna Yıldızoğlu, anne acısıyla sarsıldı. Usta oyuncu vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

SEVENLERİ BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Yıldızoğlu paylaşımında, "Annemi kaybettim. Kelimeler kifayetsiz" ifadelerini kullandı. paylaşımı sonrası sevenleri oyuncuya başsağlığı mesajları yağdı.

Usta oyuncu Suna Yıldızoğlu, babasından sonra annesini de kaybetti

GEÇEN AY DA BABASI VEFAT ETMİŞTİ

Yıldızoğlu'nun geçen ay da babası Patrick William Eddy yaşamını yitirmişti. Oyuncu, babasının acı haberini de sosyal medyadan duyurmuştu. Suna Yıldızoğlu'nun babası aynı zamanda oyuncu Yasemin Allen'in İngiltere'de yaşayan dedesiydi.

SUNA YILDIZOĞLU KİMDİR?

Suna Yıldızoğlu 1955'te İngiltere'de doğdu. 1974'te Türkiye'ye yerleşti. Birleşik Krallık vatandaşı olan sanatçı, Kayhan Yıldızoğlu ile evlendikten sonra, Suna Yıldızoğlu ismini ve Türk vatandaşlığını aldı. Türkiye'de Suna Yıldızoğlu ismiyle bilinen sanatçının gerçek ismi Sonia Eddy'dir.

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