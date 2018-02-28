Usta Oyuncu Serdar Gökhan, Mezar Yeri İçin Bir Daire Parası Ödedi
Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Serdar Gökhan'ın dört kişilik mezarlık için 150 bin TL ödediği ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serdar Gökhan, son yıllarda peş peşe oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Mehmetçik Kut'ül Amare' adlı dönem dizileriyle gündemde.
2005 YILINDA BABA OLMUŞTU
Bir süre Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen oyuncu 2005 yılında Şükran Gökhan'la evlenmiş oğulları Alperen'i kucaklarına almıştı.
ZİNCİRLİKUYU'DAN MEZAR YERİ SATIN ALDI
Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, yoğun bir tempoda çalışan usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan mezar yeri satın aldığı ortaya çıktı.
Usta oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterine hayat veriyordu
150 BİN TL ÖDEDİ
Serdar Gökhan'ın dört kişilik mezarlık için mini bir daire fiyatı, yani 150 bin TL ödediği öğrenildi.
YORUMLAR (31)
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mezarı yüksek olan Allaha yakın olurCevap Yaz Yayından Kaldır
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300 sene sonra zincirlikuyumu kalır veya 600 sene sonra toprak bile kalmaz 250 sene önce topkapı ve edirnekapı karagümrük hep mezarlıktı şimdi yerine binalar olmuşCevap Yaz Yayından Kaldır
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Aldın da kendinle götüremiyeceksin ki...ha orası ha burası sonu aynı...bir çınar altı olsa güzel olurdu..en iyisini aziz nesin yaptı bence..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fakir verseydin keskeeeeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BEYLER MEZAR BEDAVA BU CENNETE YAKIN DİYE KANDIRILAN AHMAKLARCevap Yaz 1 Yayından Kaldır