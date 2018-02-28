Usta Oyuncu Serdar Gökhan, Mezar Yeri İçin Bir Daire Parası Ödedi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Serdar Gökhan, son yıllarda peş peşe oynadığı 'Diriliş Ertuğrul' ve 'Mehmetçik Kut'ül Amare' adlı dönem dizileriyle gündemde.

2005 YILINDA BABA OLMUŞTU

Bir süre Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen oyuncu 2005 yılında Şükran Gökhan'la evlenmiş oğulları Alperen'i kucaklarına almıştı.

ZİNCİRLİKUYU'DAN MEZAR YERİ SATIN ALDI

Duymayan Kalmasın'ın haberine göre, yoğun bir tempoda çalışan usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndan mezar yeri satın aldığı ortaya çıktı.

Usta oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde Süleyman Şah karakterine hayat veriyordu

150 BİN TL ÖDEDİ

Serdar Gökhan'ın dört kişilik mezarlık için mini bir daire fiyatı, yani 150 bin TL ödediği öğrenildi.