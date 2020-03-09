Usta oyuncu Nevra Serezli'ye onur ödülü
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Vasfi Rıza Zobu, Nevra Serezli, Onur Ödülü, Magazin

Usta oyuncu Nevra Serezli'ye onur ödülü

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği (YEKÜV) YEKÜV Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri'ne bu yıl Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta oyuncu Nevra Serezli ve çiçeği burnunda tiyatro oyuncusu Emir Özden layık görüldü

09.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:44
Usta oyuncu Nevra Serezli'ye onur ödülü

YEKÜV'ün her yıl düzenli olarak verdiği "Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri" sahiplerini buldu. Bu yıl "Vasfi Rıza Zobu Tiyatro Ödülleri" kapsamında Nevra Serezli'ye "Onur Ödülü", Emir Özden'e de "Umut Vadeden Genç Tiyatro Sanatçısı Ödülü" verildi.

Profilo Kültür Merkezi Sahnesi'nde geçtiğimiz pazar günü sahnelenen ve büyük ilgi gören "Ağaçlar Ayakta Ölür" oyunun sonunda düzenlenen törende başrol oyuncusu Nevra Serezli ödülünü alkışlar arasında Vakıf Başkan Yardımcısı Tülay Erkan'dan aldı.

Törende "Süper İyi Günler" adlı oyundaki rolü ile başarılı bir performans sergileyen genç tiyatro sanatçısı Emir Özden'e ise ödülünü Vakıf Başkanı H. Işın Özdemir verdi.

'ONURLANDIRILMAK ÇOK GÜZEL'

Serezli, bu yıl 6 ödül aldığını belirterek, Özden'den de övgüyle bahsetti: "Tiyatroda kuşak olmaz yaş farkı olmaz ölene kadar sahneye çıkılır. Sadece tiyatroda bu fark yoktur. Emir'i ilk oyununda izlemiş ve çok beğenmiştim. Tiyatro için büyük bir kazançtır. Bu yıl altı ödül aldım. Bugün burada aldığım ödülün Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi de beni ayrıca mutlu etti. Ödül almak ve onurlandırılmak çok güzel."

'BÜYÜK BİR ONUR'& ;

Ödül alan Emir Özden'de "Nevra Serezli gibi bir usta ile ödül almak benim için büyük bir onur. İnşallah birlikte bir oyunda rol alırız" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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