Usta oyuncu hayatını kaybetti Akciğerindeki kronik rahatsızlığının nüksetmesi nedeniyle yoğum bakımda tedavi altına alınan usta oyuncu Umut Demirdelen hayatını kaybetti

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Üstad Ronald karakteri ile hafızalarda yer edinen Umut Demirdelen, sodyum değerlerindeki düşüklük nedeniyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. Usta oyuncuya burada 3 kez corona virüsü testi yapılmış, 3 testin sonuçları da negatif çıkmıştı.

HENÜZ 67 YAŞINDAYDI...

Öğlen saatlerinde vücudundaki değerlerin iyileştiği ve durumunun iyiye gittiği bildirilen Umut Demirdelen, ne yazık ki hayata tutunamadı. Demirdelen, 67 yaşında vefat etti.

UMUT DEMİRDELEN KİMDİR?





18 Ocak 1953 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 'Şehnaz Tango', 'Üvey Baba' gibi dizilerde rol alan Devlet Tiyatrosu oyuncusu Umut Demirdelen, iki sezondur rol aldığı 'Kurtlar Vadisi: Pusu' ile geniş kitlelerce tanındı.

HANGİ PROJELERDE ROL ALDI?

Umut Demirdelen, Şöhret Tutkusu, Tanrı Misafiri, Karanlık Sular, İş, Şehnaz Tango, Kurtuluş, Nefes Alamıyorum, Mercan Kolye, Bizim Sokaklar, Küçük Besleme, Yüzleşme, Üvey Baba, Derviş, Abdülhamit Düşerken, En Son Babalar Duyar, Sırlar Dünyası, Kırık Ayna, Şarkılar Seni Söyler, Avrupa Yakası, Kadın İsterse, Çat Kapı, Sahte Prenses, Yalancı Yarim, Yaprak Dökümü, Kurtlar Vadisi Pusu, Zincir Bozan, Kurşun Bilal, Söz ve Payitaht Abdülhamit gibi pek çok dizi ve film projelerinde yer almıştı.