Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

22.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:56
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ OYUNCU Ayla Karaca İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/   OYUNCU Ayla Karaca İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.

Birçok dizi ve filmde rol alan ve "Yabancı Damat" dizisinde 'Eleni' karakterini canlandıran Ayla Karaca, geçtiğimiz çarşamba günü İzmir'de hayatını kaybetti. 87 yaşında ölen Karaca, geçen yıl koronavirüse yakalanmış ve hastalığı yenmişti. Fakat sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu akciğer tedavisi görüyordu. Gerçek adı Atina Miloharakti olan Karaca, bugün Kadıköy Rum Ortodoks Mezarlığı'nda bulunan kilisede yapılan cenaze töreninin ardından aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine usta oyuncunun ailesi katıldı.

Cenaze törenine katılan tiyatro oyuncusu Ulvi Alacakaptan, "Ayla Karaca çok yetenekli, çok kültürlü, 2 tane üniversite bitirmiş gerçek bir İstanbulluydu. Çok hastalıklar atlattı. Koronavirüsü de atlattı fakat sonra diğer hastalıklardan kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosu için unutulmaması gereken bir isim. Pek öyle gözükmüyor ama inşallah unutulmaz." diye konuştu.

"AKCİĞER TEDAVİSİ GÖRDÜ"

Ayla Karaca'nın yeğeni Ani İsrailya ise, "Huzurevinde yaşıyordu İzmir'de uzun yıllardır. Geçen seneye kadar çok iyiydi. Bu korona olayına kadar. Keyfi yerindeydi orada. İstanbul'a geliyordu. Arada biz de gidiyorduk. Geçen sene koronavirüs oldu epey bir çekti. Koronavirüsü atlattı fakat huzurevinde yasaklar başladı. Akciğeri bozuldu. Yılbaşından sonra 2 kere hastaneye kaldırıldı. Akciğer tedavisi gördü" diye konuştu.


Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı
Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Şevval Sam Demet Akalın Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Usta Oyuncu Ayla Karaca son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 13:56:09. #1.14#
title