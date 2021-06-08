Usta oyuncu Altan Erkekli Baht Oyunu kadrosunda
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Usta oyuncu Altan Erkekli Baht Oyunu kadrosunda

Usta oyuncu Altan Erkekli Baht Oyunu kadrosunda
Hürriyet - Haberler | Magazin

Genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan dizide, Altan Erkekli, Bora'nın (Aytaç Şaşmaz) babası Zafer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Genç yıldızlarla usta isimleri buluşturan dizide, Altan Erkekli, Bora'nın (Aytaç Şaşmaz) babası Zafer karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Başarılı bir iş adamı olan Zafer'in başına buyruk oğlu Bora ile çatışmaları eğlenceli ve heyecanlı

sahnelerle ekrana gelecek.

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda İdris Nebi Taşkan, Aslı Sümen, Hande Subaşı, Funda İlhan, Tuğba Çom Makar, Anıl Çelik, Ozan Dağgez, İrem Yüksel, Emrah Ben, Suğdem Gözalır ve Altan Erkekli yer alıyor.

 

Erkan Birgören ve Tuna Kıygı'nın senaristliğini yaptığı dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor. 'Baht Oyunu', ilk aşkıyla mutluluğu yakalayamazsa sonsuza kadar mutsuz olacağına inanan Ada'nın hikayesini izleyicilerle buluşturacak.

'Baht Oyunu', ilk bölümüyle 15 Haziran Salı akşamı 20: 00'de Kanal D'de…

Kaynak: Hürriyet

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