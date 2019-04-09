Usta Gazeteci Aykut Işıklar Hayatını Kaybetti
Usta gazeteci Aykut Işıklar geçirdiği kalp krizi sonucu 70 yaşında hayatını kaybetti.
70 yaşındaki Aykut Işıklar kaldırıldığı İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.
AYKUT IŞIKLAR KİMDİR?
Türk basının en deneyimli magazincilerinden. Gazeteciliğe 1968 yılında Hürriyet'de başladı. 12 yıl bu gazetede çalıştıktan sonra Günaydın ve Tercuman'da ikişer yıl magazin Müdürlüğüne devam etti. 10 yıl Sabah'da çeşitli servislerde yöneticilik yaptı. Yazılı basında en son Akşam Gazetesi'nde 5 yıl boyunca köşe yazarlığı yaptı. HBB, ATV, Star TV ve Flash TV de program hazırlayıp sundu. Ayrıca Best, Klass, Alem ve İstanbul FM de radyoculuk yaptı. M1 TV ve İstanbul FM'e program hazırladı.
YORUMLAR (42)
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Allah rahmet eder inşallah.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bomboş işlerle uğraşan, magazin yani dedikoducu biri. Allah rahmet eylesin ama çok boş işler yapmış biri. büyük bir kayıp değil kariyer açısındanCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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BU ADAMIN ÖLMESİ NİYE KAHREDEN HABEROLUYOR ANLAMADIM. KİM BU ADAM? VATANA MEMLEKETE, MİLLETE ÇOK MU HİZMETLERİ OLMUŞ? BEN KAHROLMADIM. HERKES ÖLÜYOR, ÖLECEK. BABAMIZ AMCAMIZ, DEDEMİZ. . . . VARDI. NERDELER?Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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eski kulağı kesiklerdendi rahmetli mekanı cennet olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Muşa tip fakültesi hastanesi istiyoruzCevap Yaz 8 14 Yayından Kaldır