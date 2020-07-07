Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek can verdi İstanbul Büyükçekmece'de, üst geçit olmasına rağmen E-5 üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi. Bir görgü tanığı ise, yaşlı adamın üstünden 4 ya da 5 aracın geçtiğini söyledi.

Büyükçekmece'de E-5 üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek feci şekilde can verdi. ÇARPMANIN ETKİSİYLE METRELERCE SÜRÜKLENDİ Kaza, akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz E- 5 üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Salih Otay, üst geçit olmasına rağmen E-5 üzerinden karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. O sırada yolda seyir halindeki İ.U. yönetimindeki 34 NP 0797 plakalı araç yaşlı adamı fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle Salih Otay metrelerce sürüklendi. Yola düşen yaşlı adam, arkadan gelen araçlarında üzerinden geçmesiyle feci şekilde can verdi. "4-5 ARAÇ ÜSTÜNDEN GEÇİYOR" Görgü tanığı Orhan Sabah o anları anlatarak, "Üst köprüyü kullanmıyor karşıya yaya olarak geçmeye çalışıyor. Bu karanlıkta olacak şey değil. Hızlı gelen araçlardan bir tanesi vuruyor benzin istasyonundaki arkadaşlar yetişmeye çalışıyor tabi o sırada 4-5 araç üstünden geçiyor" dedi. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaşlı adama çarpan kişinin ifadesine almak üzere polis merkezine götürdü. Şahsın cesedi adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaynak: İHA