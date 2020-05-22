Üst geçidin duvarına çarpan cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
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Üst geçidin duvarına çarpan cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul'dan Samsun istikametine giden lüks cip, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üst geçidin duvarına çarparak ikiye bölündü.

Üst geçidin duvarına çarpan cip ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı
22.05.2020 22:46 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:53

İstanbul'dan Samsun istikametine giden lüks cip, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde üst geçidin duvarına çarparak ikiye bölündü. Cipte yolcu olarak bulunan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Samsun istikametine giden Ahmet Aygün yönetimindeki 06 GD 1371 plakalı lüks cip, Tosya ilçesine geldiği sırada yağış sebebiyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Organize Sanayi Kavşağındaki üst geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks cip ikiye bölündü.

İkiye ayrılan aracın içinde sıkışan sürücünün babası Mustafa Aygün ve annesi Fatma Aygün olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan cenazeleri, Tosya İtfaiyesi Kaza Kırım Ekipleri çıkararak cenaze aracına aldı.

Kazada yaralanan sürücü Ahmet Aygün ise, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Aygün ve Fatma Aygün'ün, 65 yaş üzeri olduğu ve 1 ay süre ile memleketlerine gitmelerine izin verilmesinin ardından yola çıktıkları öğrenildi.

Kazanın ardından hurdaya dönen cip, çekici marifetiyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazanın ardından trafik ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Öte yandan kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan D-100 kara yolu, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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