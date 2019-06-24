Uslu Çocuklar Filmi
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“Çok Fena/ Superbad” ve “Sausage Party” filmleriyle aynı havada olacağı söylenen film, 12 yaşındaki dört erkek çocuğunun okulu ekip, gün boyu sürecek komedi dolu bir maceraya atılmasını konu alıyor.
Yönetmen: Gene Stupnitsky
Senaryo: Lee Eisenberg, Gene Stupnitsky
Oyuncular: Jacob Tremblay, Molly Gordon, Will Forte, Retta, Enid-Raye Adams, Lil Rel Howery, Midori Francis, Millie Davis, Vanessa Przada, Brady Noon, Keith L. Williams, Lina Renna, Chance Hurstfield, Josh Caras , Benita Ha, Matt Ellis, Jaiven Natt, Maja Aro, Izaac Wang, Sean Quan, Vicky Lambert, Aaron Paul Stewart, Cody Davis, Christian Darrel Scott, Nolen Dubuc, Jocelyne Gaumond, Esabella Anna Karena Strickland, Nevis Unipan, Craig Haas, Ian Hawes
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Good Boys
Yapımcı Firma: Good Universe
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 89 dk.
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 06.09.2019
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