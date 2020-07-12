Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı
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Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı

Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı -Adana'da daha önce de iki kez kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtıp asfalt döktürme bahanesiyle binlerce lira dolandıran zanlı bu kez de 12 ilde 15 vatandaştan 46 bin 870 lira dolandırmak suçlamasıyla 7 hesap sahibiyle...

12.07.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.07.2020 10:11

Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı

-Adana'da daha önce de iki kez kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtıp asfalt döktürme bahanesiyle binlerce lira dolandıran zanlı bu kez de 12 ilde 15 vatandaştan 46 bin 870 lira dolandırmak suçlamasıyla 7 hesap sahibiyle birlikte gözaltına alındı

-2 kişiyle birlikte tutuklanan zanlı adliyeye sevk edilirken ağzını kapatması gereken maskeyle tanınmamak için gözlerini kapatınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı

ADANA - Adana'da daha önce de iki kez kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtıp asfalt döktürme bahanesiyle binlerce lira dolandıran zanlı bu kez de 12 ilde 15 vatandaştan 46 bin 870 lira dolandırmak suçlamasıyla 7 hesap sahibiyle birlikte gözaltına alındı. Tutuklanan zanlı adliyeye sevk edilirken ağzını kapatması gereken maskeyle tanınmamak için gözlerini kapatınca ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandrıcılık Büro Amirliği ekiplerine özellikle şehirler arası güzergahlarda bulunan petrol istasyonu ve dinlenme tesislerini telefonlara arayarak kendisini karayolları otoyol bölge müdürü olarak tanıtan Müslüm D. isimli şahsın tesis girişlerinin bozuk olduğunu söyleyerek asfalt döktürme bahanesiyle para aldığı yönünde şikayetler geldi. Bunun üzerine dolandırıcılık polisi savcılıktan alınan izinle şahsı teknik ve fiziki olarak takibe başladı. Yapılan takip sonucunda bu yöntemle Adana, Adıyaman, Afyon, Antalya, Denizli, Karaman, Kocaeli, Konya, Malatya, Şanlıurfa, Yalova, ve Zonguldak illerinde bulunan 15 vatandaştan yaklaşık 46 bin 870 lira dolandırdığı tespit edildi. Ayrıca zanlının kendi hesap numarasını kullanmayıp bazı mahallelerdeki kahvehanelere giderek kendisinin bölge müdürü olduğunu söyleyip hesaplarında bloke olduğunu söyleyerek 100 lira karşılığında 7 kişinin hesabını kullandığı da belirlendi. Polis bu tespitlerin ardından eş zamanlı olarak yaptığı operasyonda dolandırıcıyla birlikte 8 kişiyi gözaltına aldı. Polis zanlıların emniyette ifadesini aldı. İfadelerinin ardında savcı 4 zanlının serbest bırakılması talimatını verdi.

Maskeyle gözünü kapattı

Diğer 4 zanlıdan hesaplarını kullandıranlar ifadesinde zanlının kahvehaneye gelerek bölge müdürü olduğunu söylediğini kendisine para yatacağını ancak hesabında bloke olduğunu hesaplarını kullandırmaları karşılığında kendilerine işe alacağını ve 100 lira para vereceğini söyledikleri öne sürüldü. Zanlılar alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı Müslüm D. adliyeye gönderilirken kendisine ağzını ve burnunu kapatması için verilen maskeyle tanınmamak için gözünü kapatması ilginç bir görüntü oluşturdu. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Müslüm D., Onur Ş. ve Adem Y. tutuklanırken, İsmail Sefa C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Linç girişimine uğradı

Müslüm D.'nin bu yaptığı ilk dolandırıcılık olmadığı daha öncede 2007 yılında "TEDAŞ görevlisiyim" diyerek ikametlere gidip, "Ben TEDAŞ'ın kaçak tespit görevlisiyim. Evinizde kaçak elektrik kullanılıyor. Ancak ben bunu rapor etmeyeceğim, bana 300 lira para vereceksiniz" dediği ama vatandaşın inanmayıp Müslüm D.'yi linç etmeye çalıştığı da ortaya çıktı. Ayrıca yine aynı zanlının 2014 yılında da evinin önünde asfalt olmayan vatandaşların yanına giderek "Belediyede tanıdığım var. Bin lira verirseniz evinizin önüne asfalt döktürürüm" dedi. Bunun üzerine Hürriyet Mahallesinden bir vatandaş Müslüm D.'ye inanarak evinin önüne asfalt dökülmesi için bin lira para verdi. Ancak aradan haftalar geçmesine rağmen asfalt dökülmeyince belediyeye gitti. Belediye yetkilileri asfaltın parasıyla dökülmediğini bunun bir hizmet olduğunu söylemesi üzerine polise gidip şikayetçi olmuş Müslüm D. yakalanmıştı. Zanlı Müslüm D.'nin dolandırıcılık suçundan 12 kaydının olduğu öğrenildi.

Uslanmaz dolandırıcı gözünü maskeyle kapattı

Kaynak: İHA

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