Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Resmen Kuruldu

Kararın 14 Mart Tıp Bayramı sürecinde Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla Üsküdar Üniversitesi'nin fakülte sayısı 5'e çıktı.

Davranış Bilimleri ve Sağlık alanında Türkiye'nin ilk tematik üniversitesi olan Üsküdar Üniversitesi, tıp eğitimi de vermeye başlayacak. Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Tıp Fakültesi kuruldu.

"Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte Kurulması ve Kapatılması Hakkında Karar", 14 Mart Tıp Bayramı kutlamalarının yapıldığı dönemde Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tıp Fakültesi'nin açılmasıyla Üsküdar Üniversitesi'nde fakülte sayısı 5'e çıktı. 3 Mart 2011'de Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan rektörlüğünde İDER (İnsani Değerler) Vakfı altında kurulan Üsküdar Üniversitesi, iletişim, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri, insan ve toplum bilimleri alanında multidisipliner uzmanlık anlayışıyla dört fakülte, bir meslek yüksekokulu ve beş enstitüsünde 16 binin üzerinde öğrencisine eğitim veriyor.

İletişim, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinin yanı sıra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Adli Bilimler ve Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü yer alıyor.

Üsküdar Üniversitesi öğrencilerine akademik bir eğitimin yanı sıra sahip olduğu laboratuvarlarda araştırma imkânı veriyor.

Öğrenciler, uygulama ortağı olan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ve NP Etiler ve NP Feneryolu Tıp Merkezlerinde staj ve uygulama fırsatından yararlanabiliyor.

Üsküdar Üniversitesi'nin birçok ülkeden farklı üniversiteler ile değişim programları bulunuyor.

Psikoloji alanında Türkiye'de en fazla ERASMUS anlaşmasına sahip üniversite olan Üsküdar Üniversitesi'nin, Avrupa'da birçok üniversite ve bölümlerle ERASMUS anlaşması bulunuyor.