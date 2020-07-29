Üsküdar'da, yamaçtan düşen kurbanlık tosun vinç yardımıyla kurtarıldı
Üsküdar'daki kurban pazarı yakınındaki yamaçtan düşen tosun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
29.07.2020 20:14 | Son Güncelleme: 29.07.2020 22:49
Üsküdar'daki kurban pazarı yakınındaki yamaçtan düşen tosun, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yavuztürk Mahallesi'ndeki pazarda, bağından kurtularak kaçan tosun, çadırın arka tarafındaki yamaçtan düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kurbanlık, vücuduna halat bağlanarak vinç yardımıyla kurtarıldı.
Kaynak: AA