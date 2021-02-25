Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı
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Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı

25.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 25.02.2021 12:46
Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı

ÜSKÜDAR'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

ÜSKÜDAR'da dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Dron ile emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek durduruldu. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Üsküdar Mahir İz Caddesi'nde dron ile trafik denetimi gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan kayıt altına alındı. Dron ile emniyet şeridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit edilerek trafik ekipleri tarafından durduruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali yapan 5 sürücü ve emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye ceza kesildi.

Kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü, "Hızım biraz yüksekti. Sarıdan kırmıza geçiyordu duramadım. Dron ile tespit edilmiş." diye konuştu. Emniyet kemeri takılı olmayan bir sürücü ise, "O kadar dikkat ediyordum. Bu kez takmamışım." dedi.

Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.


- İstanbul
Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı
Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı
Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı
Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı
Üsküdar'da trafikte ihlal yapanlar dron ile yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÇOBAN

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