Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
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Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Üsküdar'da, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma açıklaması sonrası çarşı ve marketlerde vatandaşlar alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

Üsküdar'da, korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma açıklaması sonrası çarşı ve marketlerde vatandaşlar alışveriş yoğunluğu oluşturdu.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüsle mücadele kapsamında Perşembe saat 19.00 itibariyle başlayacak olan 19 günlük tam kapanma kararını açıklamıştı. Verilen karar sonrası vatandaşlar çarşı ve marketlerde sabah saatlerinden itibaren alışverişlerini tamamlamak üzere yoğunluk oluşturdu. Maske ve sosyal mesafe kurallarının gözetilen işletmelerde ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlar kısıtlama başlamasına az bir süre kala evlerinin yolunu tuttu.

"17 günlük kapanmanın yoğunluğu var"

Normal günlere nazaran bir yoğunluk olduğunu belirten çarşı esnafı Binnaz Manavoğlu, "Kısıtlama olduğu günlerde normal şartlarda iş yoğunluğu bir nebze daha düşük olurdu. Şu an oluşan yoğunluktan dolayı memnunuz. Cuma günlerine nazaran tam kapanma kararıyla birlikte yoğunluk bugün biraz daha fazlaydı" dedi.

Diğer bir esnaf Salih Köksal ise, "Umarım en kısa sürede korona virüsten ülke olarak çıkmayı başarırız. İnsanlarda şu an 17 günlük kapanma kararının telaşı var. Bu sebepten de dolayı bugün yoğunluk yaşanmaya devam ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu
Üsküdar'da tam kapanma öncesi alışveriş yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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