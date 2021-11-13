ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - - Üsküdar'da taksiciden gazeteciye çirkin saldırı

İSTANBUL - Üsküdar'da taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksici, tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle araca alınmayınca taksiciyle tartıştı. Taksici, görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna vurarak küfürler savurdu. O anlar gazetecinin cep telefonuna saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, bugün gece saat 01.15 sıralarında Üsküdar, Altunizade'de meydana geldi. İddiaya göre evine gitmek üzere taksiye binmek isteyen gazeteci Fırat Fıstık, taksiciler tarafından 'karşıya geçme' gerekçesiyle taksiye alınmadı. Taksiciyle tartışırken görüntü almaya çalışan gazetecinin telefonuna taksici tarafından vuruldu, ardından küfürler savruldu. O anlar gazetecinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Taksiye alınmadığı için 35 dakika yürüyen gazeteci, daha sonra başka bir yerden taksiye binerek evine ulaştığı öğrenildi. Öte yandan gazetecinin görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından taksiciye sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gösterildi.

İhlas Haber Ajansı / Aykut Zor - Son Dakika Haberleri

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