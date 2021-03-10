Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI
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Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI

10.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:04
Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI

Gelen son dakika haberlerine göre ÜSKÜDAR'da 20 yaşındaki M. B.,, Fas uyruklu dini nikahlı eşini bıçakla rehin aldı.

ÜSKÜDAR'da 20 yaşındaki M. B.,, Fas uyruklu dini nikahlı eşini bıçakla rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çabaları başarısız  olunca Özel harekat  polisleri çağrıldı.Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda  rehin alınan kadın kurtarıldı.

Olay, dün Çengelköy Mahallesi, Bekardere Caddesi, Ayvalık Suyolu Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre 20 yaşındaki M.B.,2 yıldır birlikte olduğu Fas uyruklu N. F. isimli kadına dini nikahı kıydı. M. B.'den hamile olduğu öğrenilen N. F. ile M. B. arasında şiddetli geçimsizlik yüzünden kavga çıktı. M.B'nin  eşine sürekli şiddet uygulayarak darp ettiği öğrenildi. Kişinin eşini bıçakla rehin aldığı ihbarı üzerine polis ekipleri sevkedildi.  Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheliyi ikna etmeye çalıştı. İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler,  hamile eşini rehin alan şüpheliyi  gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Sağlık ekipleri yüzünde yara ve darp izleri bulunan hamile N. F.'yi ambulansla hastaneye götürdü.  Gözaltına alınan, daha sonra adliyeye sevk edilen şüphelinin "Kasten Yaralama" ve "Uyuşturucu Madde Kullanımı" olmak üzere (5) adet suç kaydının bulunduğu öğrenildi.Mahalle sakinlerinden Mustafa Coşkun "Karı koca kavga ediyordu.Polis ekipleri geldi. İkna etmeye çalıştılar. Başarısız olunca özel harekat polisleri geldi. Eşini dövüyormuş" diye konuştu. Başka bir mahalleli ise "İkisi de içerdeydi kavga etmiş kadını darp etmiş. Eşinin dışarı çıkmasını izin vermiyordu. 3-4 saat sürdü" diye konuştu.

- İstanbul
Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI
Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI
Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI
Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI
Son dakika gündem: ÜSKÜDAR'DA REHİNE OPERASYONU... DİNİ NİKAHLI EŞİNİN REHİN ALDIĞI HAMİLE KADIN KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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