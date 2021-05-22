Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

Üsküdar'da restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin yakınında park halinde bulunan bir ticari araç, denize doğru sürüklendi. Çevredekiler tarafından durdurulamayan araç, kısa süre sonra suya düştü. Aracın içerisinin boş olduğu bilgisine ulaşılırken, sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.