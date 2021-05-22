Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü
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Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

Üsküdar'da restorasyonu yapılan Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin yakınında park halinde bulunan bir ticari araç, denize doğru sürüklendi. Çevredekiler tarafından durdurulamayan araç, kısa süre sonra suya düştü. Aracın içerisinin boş olduğu bilgisine ulaşılırken, sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Üsküdar Kuleli Caddesi'nde, restorasyon çalışması gerçekleştirilen Kaymak Mustafa Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda yaşanan olayda, park halinde bulunan ticari araç hareket ederek denize doğru sürüklendi.

ŞANTİYE İŞÇİLERİNİN ÇABASI SONUÇSUZ KALDI

Aracın deniz sürüklendiğini gören şantiye alanındaki işçiler aracı durdurmaya çalıştı. İşçilerin çabaları yeterli olmayınca araç denize düşmekten kurtarılamadı. İçinde kimsenin olmadığı aracı sudan çıkarmak için çalışma başlatıldı.

O ANLAR KAMERADA

Denize sürüklenen aracın suya düşüş anı ise vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Üsküdar'da park halindeki araç denize düştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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